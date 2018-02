2 Vidéo

Super Bowl, superstars et super-bourdes

C'est l'événement télévisuel le plus regardé aux Etats-Unis, et la compétition sportive la plus populaire à l'échelle du globe. Dans la nuit de dimanche à lundi, sept foyers américains sur dix regarderont la 52e finale du championnat de football américain (NFL), en direct depuis l'U.S. Bank Stadium de Minneapolis, qui opposera les New England Patriots aux Eagles de Philadelphie. Pour un total de 100 millions de paires d'yeux attentifs… ou pas.