La quatrième édition du plus grand festival de danse et de musique de la région des grands lacs rassemble à nouveau tous les ingrédients de son succès : l’espoir, le changement et une énergie positive inébranlable.

C’était sans doute un pari risqué. Ce vendredi, suite au décès d’un bénévole dans des circonstances tragiques, les organisateurs du Festival Amani décidaient, malgré tout, de maintenir l’événement. « C’est ce qu’aurait voulu Djoo », confiait le promoteur, Eric de Lamotte.

Or, au milieu de l’après-midi, l’artiste Mani Martin parvenait déjà à redonner le sourire aux milliers de visages qui peuplaient la plaine du Collège Mwanga, à Goma. Après un hommage à Norbert Paluku, dit « Djoo », le jeune Rwandais reprenait un tube de la star congolaise Papa Wemba. Puis, il chantait en swahili « Je vais effacer tes larmes ». Le public, définitivement conquis, scandait le refrain de « Kumbukumbu » et se trémoussait sur la musique mêlant rythmes traditionnels et influences contemporaines.

L’espoir d’une vie meilleure

« Hier soir, quand nous faisions la balance du son en vue du concert d’aujourd’hui, c’est là qu’un policier a tiré sur un bénévole pour une histoire de matelas », se souvenait l’artiste. « On avait peur, on n’était pas sûr de pouvoir jouer aujourd’hui. Mais je me suis dit : si on monte sur scène, on doit rendre hommage à Djoo. Il me semblait aussi important d’évoquer la figure de Papa Wemba, qui m’a beaucoup influencé. Enfin, ‘Kumbukumbu’, c’est une chanson très importante pour moi ; sa version en swahili existe depuis longtemps. C’est cette dernière qui m’a fait connaitre ici, au Congo. J’ai choisi de la jouer à ce moment précis du concert parce qu’elle redonne espoir en une vie meilleure… »

Dès le premier jour du festival Amani 2017, on retrouvait ainsi l’énergie positive qui avait déjà irrigué les éditions précédentes. Ce samedi, au Nord-Kivu, dans une région jusqu’ici ravagée par la violence, c’est sous les meilleurs auspices que se profile tout un week-end de festivités et d’échanges.