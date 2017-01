Pour la première fois, le célèbre concours s’ouvrira en mai prochain au violoncelle. Tour d’horizon de ce qui change et de ce qui ne change pas.





Ce qui change

L’instrument

Au commencement (1937), il y eut le violon, quand le Concours portait encore le nom d’Eugène Ysaÿe. Dès l’année suivante, le piano revendiqua l’alternance. Cinquante ans plus tard, en 1988, arriva le chant. Et pour ses 80 ans, en 2017, le Concours Reine Elisabeth consacrera sa première session au violoncelle.

Tout indique que l’élégant instrument, dont le grand Mstislav Rostropovitch aimait à rappeler qu’il s’accordait au féminin dans toutes les langues sauf en français, reviendra dès 2021. Et ainsi de suite tous les quatre ans.

Le jury

Des solistes, des chambristes, des pédagogues et l’une ou l’autre surprise : la composition du jury de l’édition 2017 du Concours Reine Elisabeth ne sera révélée que début mai, mais on peut prévoir que l’alchimie sera faite du mélange habituel. On eût rêvé d’y retrouver Heinrich Schiff qui vient de disparaître, mais on peut imaginer y croiser des Yo-Yo Ma, Natalia Gutman, Anner Bylsma, Truls Mörk, Pieter Wispelwey, voire Henri Demarquette, Ophélie Gaillard, Jean-Guihen Queyras ou Gauthier Capuçon, sans oublier Marie Hallynck en régionale de l’étape. Plus quelques Japonais (Hidemi Suzuki ?), Coréens et Chinois de derrière les fagots.

Le calendrier

Si l’ordonnancement des quatre semaines de compétition est inchangé (voir ci-contre), tout sera décalé d’une semaine : premier tour du premier candidat le 8 mai, et finales après les 20 km de Bruxelles et non avant.

Bach en demi-finale

Au premier tour, les pianistes jouent un prélude et fugue du Clavier bien tempéré et les violonistes un extrait d’une sonate ou d’une partita pour violon seul. Il était évident que les violoncellistes auraient à jouer des extraits (trois mouvements au moins dit le règlement) d’une suite pour violoncelle seul de Bach. Surprise : pour eux, ce ne sera pas au premier tour mais en demi-finale. Pour mieux mettre le Cantor en évidence ?

Pas de Mozart

En demi-finales, les pianistes et les violonistes jouent un concerto de Mozart. Las ! Mozart n’a pas composé de concerto pour violoncelle. Qu’à cela ne tienne, Haydn et Boccherini seront là pour prendre le relais : les candidats pourront choisir entre ut majeur et ré majeur du premier, ou si bémol majeur du second.

Braley au podium

Puisqu’il y aura bien concerto en demi-finale, il y aura l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Mais cette fois non pas avec un chef invité, mais avec son propre directeur musical : Frank Braley qui, après avoir été premier lauréat de la session de piano en 1991 et membre du jury de la dernière session de piano, accédera ainsi à un troisième rôle dans le Concours.

Denève et le Brussels Philharmonic

Il y aura même deux nouveaux chefs cette année, puisque c’est à Stéphane Denève que reviendra le délicat travail de direction des soirées de finale. Le Français apportera dans ses bagages un de ses orchestres, le Brussels Philharmonic, ex-orchestre de la VRT. L’Orchestre National de Belgique, pilier traditionnel (mais non exclusif) des finales pourra donc se consacrer à d’autres occupations en ce mois de mai.





Ce qui ne change pas

Trois tours, quatre semaines

Les sessions violoncelle se calqueront sur le rythme bien connu des sessions violon et piano. Présélection sur DVD en février puis, en mai, quatre semaines de concours. Au premier tour, tous les candidats devront jouer le premier mouvement de la sonate pour violoncelle seul d’Eugène Ysaÿe, une sonate de Boccherini avec accompagnement d’un second violoncelle et une œuvre de musique de chambre avec piano à choisir parmi les œuvres proposées de Schubert, Schumann, Dvorak ou Mendelssohn. En deuxième semaine, les 4 demi-finalistes se produiront à deux reprises : une fois pour le concerto de Haydn ou Boccherini, une autre pour un récital de 35’ à 40’ avec notamment l’imposé inédit dont ils auront reçu la partition, la suite de Bach, mais aussi sans doute l’une ou l’autre sonate.

Les douze finalistes sélectionnés partiront ensuite en loge à la Chapelle Reine Elisabeth pour découvrir et apprendre l’imposé de finale, et reviendront deux par deux à Bozar pour jouer ledit imposé ainsi que leur concerto au choix.

Les candidats

Comme à chaque session, ils viendront sans nul doute du monde entier et logeront dans des familles d’accueil à Bruxelles et aux environs. Ils devront avoir eu de 18 à 29 ans au 31 décembre 2016.

Les lieux

Désormais immuables : le Studio 4 de Flagey pour le premier tour et les demi-finales, la salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-arts pour les finales et le concert de clôture.

Les imposés

On connaît déjà le titre de l’imposé pour violoncelle seul qui sera joué en demi-finale : dans un beau souci de loyauté fédérale, la compositrice flamande Annelies Van Parys a choisi un joli calembour en français, « Chacun(e) sa chaconne ». Pour l’imposé de finale, également objet d’une commande mais joué avec orchestre, le suspense ne sera levé que le 29 mai.

Le président du jury

C’est en principe bien Arie Van Lysebeth qui veillera sur le jury – interdiction de délibérations – et qui proclamera le palmarès dans la nuit du 3 au 4 juin.

Les médias

Même si rien n’a encore été officiellement annoncé de ce côté, on présume que les épreuves seront diffusées sur Internet, mais aussi sur les antennes radio et TV de la RTBF.

Les CD

Dès le samedi 10 juin, le traditionnel coffret CD de l’édition 2017 sera en vente.

Les concerts de lauréats

Les six lauréats non classés donneront des récitals à Flagey, les 4e, 5e et 6e joueront avec l’OPRL et Christian Arming à Liège et Bruxelles, et les trois premiers seront accompagnés de De Filharmonie et Muhai Tang pour cinq concerts culminant avec la soirée de clôture à Bruxelles le 15 juin.