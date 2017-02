Interminable et sans surprise, la 32e cérémonie des Victoires de la musique était plus amusante à suivre sur les réseaux sociaux qu'à la télévision…

21 heures, générique. Ou plutôt prégénérique. Les deux présentateurs, Bruno Guillon et Thomas Thouroude sont au maquillage. Ce sont Amir et Claudio Capéo qui s'y collent, pinceaux en main. Suivront Imany en coiffeuse, Jain en habilleuse et Julien Doré dans le rôle du régisseur. L'idée est rigolote et (un peu?) inspirée des grandes cérémonies américaines. Mais le délire des derniers Golden Globes est loin, bien loin.

Générique, donc. Et la soirée s'ouvre avec les prétendants au titre d'album révélation. On a beau tenter de régler notre télévision, rien n'y fait : le son est étouffé, comme lointain. Même la voix puissante de Véronique Sanson n'éclate pas comme d'habitude.

Le première Victoire, c'est dans l'escarcelle de Jain qu'elle tombe, pour le clip de Makeba, signé Greg & Lio. L'occasion pour le réalisateur de lancer un coup de gueule : « Je voulais dire à ma fille qu'on n'est pas des bamboula. On est tous des Théo », en référence au jeune homme agressé par des policiers, à Aulnay-sous-bois, voici une semaine.

On enchaîne avec les musiques électroniques ou dance, et c'est le jeune Valentin Brunel, alias Kungs, visiblement ému qui est préféré à Jean-Michel Jarre et Justice. Tandis qu'il se prépare, la caméra se promène dans la salle. Où l'on aperçoit Jack Lang et Benoît Hamon.

21h40 et déjà, la soirée semble longue. Même les présentateurs ont l'air de s'ennuyer copieusement. « Comme c'est chaud ce soir », tente quand même Thomas Thouroude, sans grande conviction.





Sur Twitter, on se moque et on s'offusque

Le premier moment de poésie de la soirée, c'est Julien Doré qui l'offre à la salle, muette et attentive, quand il chante « Sublime et silence »

Pendant ce temps-là, sur Twitter, les commentaires moqueurs fusent, notamment quand Jul s'empare de la Victoire pour l'album de musiques urbaines. D'autant que le garçon, très détendu, se pointe en survet, lance quelques mots incompréhensibles et s'en va comme il est venu. Ce n'est pas Christophe Maé, qui a miraculeusement perdu son chapeau qui va inverser la tendance.

Heureusement, un nouveau moment de grâce nous est offert par Calypso Rose, intarissable, souriante, 76 ans de malice. « Je suis la reine de France, ce soir », dit celle qui vient d'être récompensée pour « Far from home », dans la catégorie Album musique du monde. Madame est la seule à faire se lever la salle et l'hommage est mérité.

Mais plus ça va, et plus on se dit que tout est trop long dans cette soirée, même les hommages aux monstres sacrés (Prince, Georges Michael, Leonard Cohen) qui nous ont quitté en 2016. Alors quand, en plus, au tiers du parcours, on se colle les meilleurs moments de la soirée, on se dit que, décidément, la France a des leçons à prendre en matière de show... à l'américaine.





Du rock, enfin ?

« Ce n'est pas assez fort ». Ce sont les mots que Gaëtan Roussel n'a cessé de répéter, sur scène, lorsqu'il est venu prendre la troisième Victoire de la musique du groupe Louise Attaque, cette fois pour « Anomalie », un album attendu par les fans pendant dix ans. Pas assez fort, les applaudissements pour les (très) nombreuses personnes remerciées, à commencer par leur jeune producteur anglais Oliver Som. Face à La femme et Mickey 3D, les votants ont donc choisi de jouer la carte des valeurs sûres. Ce qui n'a pas manqué de faire grincer des dents sur les réseaux sociaux.

Face à Véronique Sanson, Amir, MHD, c'est ensuite Vianney qui repart avec la récompense – très attendue – de la chanson originale. Attendue, car c'est une Victoire décernée par le public. Même si, ici encore, les détracteurs n'ont pas manqué de hurler leur mécontentement, Vianney mérite sa récompense. Pour sa poésie, son entêtement, sa sincérité.

Fort peu vindicative, cette 32e cérémonie des Victoires de la Musique a tout de même été l'occasion pour Imany de lancer une belle adresse au public. « Etre artiste, c'est un privilège. Et c'est un privilège qui vient avec des responsabilités. On se doit d'être les voix de ceux et celles qui n'en ont pas. On se doit de ne pas prendre la démocratie pour acquise, on se doit de demander des comptes à nos élites, on se doit de demander des comptes à la police, on se doit de demander la justice. Pour Théo, pour Adama, pour tous ceux dont on ne parlera pas. La justice pour vous et moi... » C'est dit.

Et dans une soirée globalement morne et sans relief, ça fait du bien. Tout comme la reprise de Mobilis in mobile, par Benjamin Biolay, en hommage à son ami Hubert Mounier, décédé en mai dernier.

Les jolis moments s'enchaînent d'ailleurs, sur la fin. Entouré d'une chorale de jeunes enfants, Ibrahim Maalouf, au piano – mais sa trompette jamais loin – joue un extrait de son album « Red and black light ». Puis vient la reprise d'Hallelujah en piano-voix par la ravissante Agnes Obel. En arrière-plan, des photos et des extraits d'un petit film mettant en scène le chanteur, en noir et blanc. Un très joli tableau.

Les heures s'étirent, ponctuées par les interventions de Mathieu Madénian et Thomas VDB, en téléspectateurs lambda, chargé de vanner la soirée. Sauf que c'est tout sauf drôle et qu'à chaque retour dans la salle, le Zenith semble encore avoir perdu quelques degrés.

Il ne reste, heureusement, que quelques Victoires à attribuer. « Les conquêtes », du trio de Radio Elvis est sacré Album révélation. Les votants ont encore fait preuve d'audace en laissant sur le carreau Amir et Claudio Capéo.

En revanche, pas de prise de risque pour l'Album de chanson de l'année. L'indéboulonnable Benjamin Biolay, déjà multi récompensé pour « La superbe », va pouvoir rentrer en Argentine – où il vit désormais – avec une récompense pour « Palermo Hollywood ». « Je ne m'y attendais pas du tout... cette année », dit-il sans fausse modestie.

Enfin vient la Victoire que tout le monde attend. A défaut de pouvoir être présent dans la salle – puisqu'il est en concert à Nantes – Renaud adresse un petit message à la salle parisienne. Dans lequel il remercie par avance, « si jamais j'ai la chance de recevoir cette Victoire », le studio ICP à Bruxelles, où il a enregistré « Toujours debout ». Comme de juste, il repart avec le trophée. Mérité ? Sans doute, même si l'on ne peut se défaire de l'impression que c'est plus ici le défi d'un homme, une aventure (in)humaine que l'académie des votants a voulu récompenser...