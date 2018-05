Né à Göttingen en 1990, le chanteur est diplômé de la Musik Hochschule de Hanovre et du CNSM de Paris (d’où lui vient sa maîtrise du français). Titulaire, dès 2013, de prestigieuses distinctions - Schubert Competition à Dortmund, Youg Concert Artist Auditions à New York, Wigmore Hall Song Competition à Londres, etc. - il s’est manifesté, lors du premier tour, également souverain dans l’opéra (Pelléas) et dans le lied (Erlkönig). C’est au lied, pourtant, qu’il a dédié toute sa deuxième prestation. Outre la splendeur et l’ampleur de la voix, le chanteur dispose de tous les moyens intellectuels, émotionnels et artistiques, y compris "dramatiques", pour emporter le premier prix. Mais pour qu’en faire ? Il est déjà parmi les grands. (MDM)

Mahler, "Des Knabenwunderhorn" - Mendelssohn, "Elias" - Verdi, "Don Carlos"

La Belge Charlotte Wajnberg a reçu le prix du public

Née à Ekeren (Anvers) en 1990, Charlotte est diplômée de l’Artesis Hoge School Antwerpen et eut Elise Gäbele, Lucienne Van Deyck, Stephanie Friede et Anne Cambier comme professeures. Prix du public au concours Jacques Dôme à 17 ans, elle obtint le premier du Concours Dexia l’an suivant, et fut finaliste du concours des Voix Nouvelles en 2017. C’est une musicienne complète : dotée d’un timbre chaleureux, assurée sur le plan technique, capable de puissance, elle atteste aussi un évident plaisir à s’encanailler, comme dans "Les Mamelles de Tiresias" de Poulenc ou dans "Le Téléphone" de Menotti. Le lied et la mélodie lui réussissent tout autant, notant (ceci expliquant cela) qu’elle est accompagnée (au piano) par son époux Aaron Wajnberg. (MDM)

Haendel, "Semele" - Bellini, "I Capuletti e I Montecchi" - Mahler, "Des Knabenwunderhorn" - Poulenc, "Les Mamelles de Tiresias"