Musique / Festivals Après une nuit d'incertitude, la famille, le manager et le site officiel de Tom Petty annoncent le décès du chanteur. Il a succombé dans la nuit à une crise cardiaque alors qu'il allait fêter ses 67 ans dans quelques jours. Connu pour avoir été le leader du groupe Tom Petty and the Heartbreakers, pour sa carrière solo prolifique et pour avoir joué aux côtés de George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison et Jeff Lynne au sein de la super formation The Travelling wilburys, Tom Petty avait été introduit au Rock'n'Roll Hall of Fame, le panthéon du rock, en 2002.

Stop Draggin' My Heart Around (1981)

Free Falling (1989)

Don't Do Me Like That (1979)

I Won't Back Down (1989)

Don't Come Around Here No More (XXXX)

You Don't Know How It Feels ? (1995)

You Got Lucky (1982)

Refugee (1979)

Mary Jane's Last Dance (1993)

Runnin' Down a Dream (1989)





Bonus

Tom Petty avec Jeff Lynne, Steve Winwood ; Prince et Dhani Harrison à l'occasion de l'introduction et George Harrison au Rock'n'Roll Hall of Fame, en 2004.

Avec les Travelling Wilburys