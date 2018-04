Balkan Trafik ! prendra ses quartiers à Bozar (Bruxelles) du 19 au 22 avril. Le festival multidisciplinaire met la Bulgarie à l’honneur cette année. Reportage à Sofia, où les arts urbains sont en plein boom.

Exception faite des lieux de culte et des vestiges hérités de l’Antiquité, les immeubles bulgares sont gris, de jour comme de nuit. L’arrivée à Sofia, la capitale, ne pousse donc pas vraiment à la franche rigolade. Étalée sur des centaines de kilomètres à l’ombre du mont Vitocha, la ville est froide, triste et plutôt sombre en cette période de l’année. Une pluie glaciale ruisselle sur des infrastructures usées et semble agacer une population aux visages fermés, les traits burinés par la misère ambiante que l’adhésion à l’Union européenne est loin d’avoir endiguée