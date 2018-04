4 Vidéo

Le show triomphal de Beyoncé au festival Coachella (VIDÉOS)

Après un an sans concert, Beyoncé a signé son retour à la scène samedi soir de la plus belle des manières: devant 100.000 spectateurs lors du festival de Coachella et en invitant ses anciennes acolytes des Destiny's Child pour une réunion inédite. ...