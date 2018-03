Selon le site français, l'album comportera 9 titres, tous en français. Il devrait y avoir trois ballades et d'autres morceaux plus rock, plus proches de ce que Johnny faisait à ses débuts. "On y entend la voix puissante de Johnny mais aussi des guitares électriques et de la batterie", explique le média qui a pu entendre un court extrait de l'une des pistes. "Cela sonne rock, cela sonne fort", a renchéri le musicien Pierre Billon, proche du chanteur.



Parmi les chansons proposées, on trouvera "Back in L.A." signé Miossec, "Pardonne-Moi" qui s'adresserait à Laeticia et "J'en parlerai au diable" qui évoque la mort.

Pour rappel, l'album (dont le nom n'est pas encore connu) a été produit par Maxim Nucci (Yodelice). Il s'agit du 51ème enregistré par le chanteur. Johnny Hallyday avait commencé l'enregistrement en avril 2017 à Los Angeles. Il était très fier de son travail et n'hésitait pas à partager des clichés de son passage en studio sur les réseaux sociaux.