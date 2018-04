5 Vidéo

Brigitte revient parmi les siennes

C'est sans doute l'un des tandems les plus glamour de la chanson hexagonale. En 2010, armée d'un premier EP bardé d'une sensuelle reprise de "Ma Benz", Sylvie Hoarau et Aurélie Saada entraient dans la lumière le rouge aux lèvres et le sourire ...