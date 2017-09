Abonnés Valentin Dauchot et Nicolas Capart

Quelques grands noms comme les Queens of the Stone Age ou Arcade Fire ont privilégié une sortie estivale. Mais, pour la plupart des groupes, le mois de septembre est synonyme de nouvel album. Passage en revue.

BELGIQUE/FRANCE

C’est avec les sorties belges que nous entamons cette rentrée. Côté flamand d’abord, avec les deuxièmes albums de mastodontes du pays de Vondel : "Infinity" du chantre electro-pop Oscar & the Wolf fin septembre, et un disque éponyme pour Warhaus, side-project du grand blond de Balthazar Maarten Devolder, annoncé mi-octobre. Plus pointu, mais tout aussi respecté sur la scène, la formation doom/metal Amenra publiera quant à elle le sixième volet de "Mass" (20 octobre).

Les francophones ne sont pas en reste, et quelques fleurons du rock bruxellois et wallon opèrent leur grand retour, Girls in Hawaii en tête, dont les premiers échos en live de "Nocturne" (29 septembre) augurent une excellente cuvée. Le quatuor BRNS ajoutera le très attendu "Sugar High" à son escarcelle le 6 octobre. Ce jour-là, la chanteuse adoubée par Gilles Peterson, Melanie De Biasio, sortira aussi son troisième LP, "Lilies". Après une tournée avec Electric Guest, les Liégeois Pale Greypoursuivent avec "Waves" prévu le 13 octobre, puis ce sera au tour de Thot de dévoiler son "Fleuve".

(...)