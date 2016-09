Warhaus, ode à l’amour et à l’amer

Musique / Festivals

Encore trois festivals néerlandais, un belge et un corse, et puis s’en ira : quand l’été tirera sa révérence, le groupe Balthazar, fleuron de la pop noir-jaune-rouge, entrera en hibernation pour plusieurs mois. Mais ses membres ne chômeront pas. Trois d’entre eux développent un projet solo. Le bassiste Simon Casier, alias Zimmerman, publiera son album le 25 novembre. Jinte Deprez, un des deux leaders du groupe, est occupé à composer sous le nom J. Bernardt. Quant à son coéquipier Maarten Devoldere, il publie, ce 2 septembre, sous le nom Warhaus, un disque intitulé "We Fucked A Flame Into Being". La phrase est tirée du livre "L’Amant de Lady Chatterley" de H.D. Lawrence, pour la petite histoire.

La voix fascinante du Courtraisien, mélange de morgue et de sensualité, de nonchalance et de profondeur, s’acoquine ici avec une voix féminine lascive, et serpente sur des rythmiques appuyées. Des grooves hypnotiques portés par des percussions exotiques et dardés de détonants pianos, guitares et trompettes. Les ombres de Serge Gainsbourg, de Leonard Cohen et de Nick Cave flottent ici et là dans le ciel de Warhaus. Entre autres.

