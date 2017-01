L’année 2016 s’achève avec son cortège de disparus, en particulier dans le domaine artistique. Les médias n’ont-ils pas eu tendance à porter au rang d’icônes certains noms qui ne l’étaient pas ? Qu’en sera-t-il demain avec les stars fabriquées par MTV et YouTube ?

En toute logique, ce samedi à minuit, on tournera la page de 2016. "On ne te regrettera pas", "Il est temps qu’elle se termine", "trop de morts" : voici quelques commentaires délivrés sur les réseaux sociaux. Il est une évidence que la liste est longue des artistes, écrivains, musiciens, acteurs, etc., disparus cette année. A la mi-décembre, avant donc le décès de l’icône de la pop George Michael, une dépêche de l’Agence France Presse titrait : "2016 : Bowie, Prince, Cohen, le début de la fin d’une ère du rock". Vraiment ? Nous avons voulu faire le point et avons joint par téléphone Yves Bigot, directeur de TV5 Monde, ancien directeur des antennes et des programmes de la RTBF et, depuis toujours, passionné de musique.

Les décès de Bowie, Prince et Cohen sont-ils vraiment le signe de la fin d’une ère ?

Il y a deux choses là-dedans. D’abord, c’est la facilité d’annoncer sans arrêt la fin du rock, comme la fin des variétés à la télé ou "Saint-Tropez, c’est fini cette année". Ce sont des antiennes qui reviennent quand on n’a pas grand-chose d’autre à dire, finalement. La deuxième chose, malgré tout, qui contient un fond de vérité et c’est ce qui justifie cette dépêche, c’est que, effectivement, on peut y voir la marque de la fin de la période impériale - celle qui voyait le rock comme un mouvement essentiel, au moins du monde occidental. Maintenant, il est concurrencé par des tas d’autres choses.

Lesquelles ?

Tout ce qui est de l’ordre du monde numérique. Tout ce qui, pour les nouvelles générations, est un nouveau point de fascination. Ma génération, c’était le rock avant toute autre chose. Maintenant, il fait partie d’un faisceau.

La fin d’une ère, quelle ère ?

