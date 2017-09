Fin octobre ou début novembre, ce sera le moment de vérité pour la ministre de la Culture, Alda Greoli (CDH) qui devra trancher dans les 310 demandes déposées de contrats-programme et d’aides pluriannuelles en arts de la scène (Théâtre, danse, jeune public, musique, etc.). On sait que le budget initial prévu pour ça, n’atteignait pas 100 millions d’euros alors que les demandes sont de 150 millions d’euros !

Certes, les différentes commissions d’avis ont étudié ces demandes sur base du décret arts de la scène et ont remis leurs avis en juillet mais (cette fois) sans les inscrire dans une enveloppe budgétaire. On ne sait donc pas à quel niveau ils ont ramené les demandes mais l’écart restait cependant très grand sur fond de fronde des théâtres comme on l’avait en janvier quand ils manifestèrent.

Das le cadre du budget 2018, les arts de la scène peuvent donc se réjouir que la ministre ait obtenu ce vendredi une augmentation de l’enveloppe de dix millions pour ce financement des contrats-programme et aides pluriannuelles en arts de la scène (10% d’augmentation). A cela, s’ajoutent 500000 euros de plus pour les contrats-programme des centres culturels et 300000 euros pour préparer la Biennale de Venise 2019 en arts plastiques.

L’exercice des contrats-programme reste délicat mais au moins, avec cette « rallonge », il sera moins cruel. En Flandre, où on pratique déjà de longue date cet exerce de remise à plat (le « Kunstendecreet ») il faut chaque fois trouver une rallonge semblable.