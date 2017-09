"Geoffrey, tu ne dois plus raccourcir l’herbe dans cette zone ! C’est le minimum, minimum !", s’adresse gentiment Benoît Dallemagne au jardinier qui vient de couper le moteur de sa tondeuse. Patron d’une société dans l’événementiel, Benoît a eu il y a 20 ans un vrai "coup de cœur" pour ce jardin "fabuleux" lorsqu’il a acquis, avec son épouse Marie, le Domaine Allard, une propriété de 75 ares au cœur de la commune d’Uccle, dotée d’un joli bâtiment industriel, d’une demeure de la fin du XIXe de 1 000 m2 et d’un immense jardin. Un écrin de verdure et d’architecture dont le passant ne peut guère soupçonner la richesse et la beauté tant qu’il n’a pas poussé la grille du 88 rue Victor Allard. Ce lieu, comme une centaine d’autres, ouvrira exceptionnellement ses portes au public ce week-end à l’occasion des Journées du patrimoine à Bruxelles, dédiées à la "Nature en ville".

"La Berce de Sibérie, la plus belle du monde !"

