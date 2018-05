Stilettos de 8 cm au motif léopard, combinaison léopard, sac à main léopard et brushing impeccable, Kate (Nathalie Penning), quinqua un brin écervelée, déboule sur le plateau de tournage de l’émission culinaire “Fish&Chips” qu’elle co-anime avec Tania. Elle est attendue de pied ferme par sa productrice Scarlet (Nathalie Uffner), le cheveu grisonnant et le look peu glamour, qui lui annonce que Tania vient d’accoucher prématurément.

Comme, dans ce métier, à Los Angeles, chaque minute en studio compte et coûte son pesant de dollars, Scarlett propose, à contre-cœur, de remplacer Tania. A contre-cœur ? Oui ! car “cela fait 4,5 ans que je rêve de t’enfoncer la tête dans la friteuse”, explose Scarlet… Malgré leur animosité, les deux femmes tentent d’assurer la recette du jour : une salade César, version cuisine americano-mexicaine. Mais, qui va vite tourner à l’aigre. Entre Scarlet qui règle ses comptes – “à force d’acheter des fringues trop petites, tu vas finir par t’auto-exciser” – et Kate qui défend son mode de vie de prédatrice d’hommes (très) âgés et fortunés – “pour certaines femmes, l’utérus, c’est une épargne-logement” –, le tournage se termine quasi en eau de boudin.

Pourtant, les deux quinquas, malgré leur personnalité, leur rythme de vie et leur origine sociale diamétralement opposés, vont se retrouver dans le même bateau… Et face au même constat : “à partir de 50 ans, les femmes sont condamnées aux publicités médicales et aux baignoires à porte”; “à partir de 50 ans, on est au placard; on est bonne pour la casse”.

Ces tirades acides et parfois cruelles ont d’autant plus de force qu’elles ont été écrites par Nathalie Uffner et Nathalie Penning, dans une mise en scène signée Alexis Goslain. Ici, le contexte de l’histoire est davantage un prétexte pour dépeindre, sur un ton à l’humour grinçant, une réalité dans laquelle se reconnaîtront bien des femmes : celle du poids de l’âge et de l’image, avec en filigrane l’immuable question de la séduction, des hommes mais aussi de la société, toujours plus en quête de perfection.

Bruxelles, Théâtre de la Toison d’Or, jusqu’au 2 juin, à 20h30. Infos et rés. : 02.510.05.10. – www.ttotheatre.com