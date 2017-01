Rencontre.

Source inépuisable d’inspiration, surtout pour les hommes, la mère incarne mieux que quiconque le lien ténu entre l’intime et l’universel.

Racontée, croquée, encensée avec talent, tendresse et humour par de grands auteurs tels que Romain Gary ("La Promesse de l’aube", Gallimard, 1960), Albert Cohen ("Le Livre de ma mère", Gallimard 1954) ou encore Tom Lanoye ("La Langue de ma mère", éditions de la Différence, 2011), cet archétype féminin, cette femme quotidienne et sublime se glisse aujourd’hui sous la plume du comédien Hamadi pour un seul en scène intitulé "Maman" donné à Wolubilis les 1er et 2 février. Tout est presque dit.

Dans la continuité des spectacles qui depuis "Dieu ? !" (2008) alternent entre sujets plus politiques et plus intimes, voici donc après "Papa est en voyage" (Prix de la critique, meilleur seul en scène en 2008) ou "Sans ailes et sans racines" - un spectacle qui confronte un père laïc à son fils, islamiste radical, primé par la presse à Avignon et meilleur spectacle du Off en 2009 - un voyage plus introspectif, forcément touchant mais aussi teinté d’humour, de souvenirs, d’évasion et de vie.

L’oncle Haroun...

Incarnant tantôt la mère, tantôt l’enfant qu’il était, tantôt l’homme confronté à la maladie de celle qui l’a enfanté et à son désir de mourir dans son pays natal, Hamadi pose en filigrane la question suivante : que faire de nos anciens ? Une question plus aiguë encore auprès de la population immigrée.

Pour ne pas devoir y répondre de manière frontale, le comédien passe des rêves les plus fous au déni le plus flagrant lorsque sa mère, partie à 66 ans, croit sentir sa tête exploser et un volcan la dévorer tout entière. Loin de s’appesantir sur la maladie, l’artiste, de digression en digression, repart dans ses rêves et dit, entre autres, son admiration pour l’oncle Haroun dont on découvrira qu’il n’est peut-être pas si admirable que cela.

Introspection

Voilà ce qu’on peut dire pour l’heure de "Maman" après un extrait qu’Hamadi aura, malgré un début de grippe, joué pour nous à Wolubilis, juste avant notre interview et à quelques jours de la première.

"J’ai écrit ce texte il y a trois ou quatre ans mais je le monte seulement maintenant. Il va sans doute encore beaucoup bouger car mon écriture est très scénique. Je garde toujours un espace pour l’improvisation. J’évoque ici la mémoire, la transmission, le rapport à l’exil, des thèmes qui me sont chers. Mais également les liens entre parents et enfants. Ecrire permet aussi de garder intacts, vivaces des gens auxquels on a tenu. Avec ‘Maman’, je suis plus dans l’introspection."

Haut en couleur

Né en 1958 à Midar, un petit village des montagnes du Rif, dans le nord-est du Maroc, Mohamed El Boubsi dit Hamadi est arrivé en Belgique en 1964. Sa mère, qui l’a mis au monde à 14 ans, avait vingt ans. Il allait en avoir six. Fils unique pendant 11 ans, il a perdu son père très jeune et a donc vécu longtemps avec sa mère, décédée à 66 ans. Personnage haut en couleur, préférant nettement le roi Baudouin à Hassan II, elle fit parfois honte à notre interlocuteur, selon l’inoubliable expression de Guy Bedos dans "Un éléphant, ça trompe énormément" (Yves Robert, 1976).

"Elle adorait conter des histoires. Tout était fiction dans sa vie. Elle m’a transmis son savoir, pas un savoir livresque mais sa connaissance de la vie. Ma mère est la personne la plus cultivée que j’ai rencontrée car elle s’est toujours intéressée à tout", nous dit Hamadi, prêt à lui rendre un vibrant hommage à travers ce monologue théâtral.