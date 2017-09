Fondateur et directeur pendant plus de 50 ans du 140 à Bruxelles, Jo Dekmine s'est éteint samedi, entouré de ses proches, à 86 ans. Durant toute sa carrière, sa curiosité légendaire en a fait l'une des figures majeures de la culture à Bruxelles. Découvreur de talents, il s'est intéressé tant à la chanson, au rock et au music-hall, qu'aux formes les plus contemporaines de théâtre, de danse, de performance.





Dekmine, le touche-à-tout

Après avoir fondé et géré plusieurs cabarets à Bruxelles, Jo Dekmine crée en 1963 à Schaerbeek le Théâtre 140, installé dans une salle paroissiale récemment construite et destinée à n’accueillir qu’une poignée de manifestations par an. Pendant les six premières années, le lieu fonctionne sans aucune aide financière officielle. Dès ses débuts, le 140 se veut ouvert au plus grand nombre de disciplines et audacieux dans sa programmation. Il accueille aussi bien du théâtre que de la danse et des concerts.

Chanson . Parmi les premiers à se produire dans la salle schaerbeekoise, figure Serge Gainsbourg… devant un public clairsemé. Les grands noms de la chanson française ont presque tous défilé sur les planches du 140 : Léo Ferré, Barbara, Françoise Hardy, France Gall, Polnareff, Higelin... Tous sauf Brassens.

Rock et jazz. En 1967, le 140 accueille le premier des trois concerts que Pink Floyd donnera dans la salle (1968 et 1969). Suivront Frank Zappa en 1969, Black Sabbath un an plus tard. Mais aussi Queen, Yes, Soft Machine ou encore Public Image Limited. Sans oublier les jazzmen : Thelonious Monk, Al Jarreau, etc.

Théâtre, danse, etc. Précurseur là comme ailleurs, Jo Dekmine fait découvrir au public bruxellois les ovnis que sont a priori le Living Theater, le Bread and Puppet, le Grand Magic Circus de Jérôme Savary. Le directeur écume les festivals, prospecte partout, ramène des bijoux. Ouvre sa scène à Pina Bausch, à Maguy Marin, à Carlotta Ikeda, à la débutante Anne Teresa De Keersmaeker, au tout jeune Alain Platel. Il débusque aussi le talent d’un certain Joël Pommerat.

Humour. De tout grands humoristes ont aussi fait résonner les murs de la salle : Raymond Devos, Guy Bedos ou encore Pierre Desproges ont été des habitués. Le 140 a également accueilli Rufus, Romain Bouteille, Francis Blanche ou, plus récemment Christophe Alévêque, Anne Roumanoff, Stéphane Guillon, Alex Vizorek...