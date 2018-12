Pourquoi devient-on le sosie de quelqu’un ? Pourquoi se glisse-t-on dans la peau d’un autre au point de ne plus vivre sa vie qu’à travers celle d’une célébrité ? C’est toute la question qui a guidé Dominique Bréda lorsqu’il a écrit l’histoire de Frédéric , sosie du plus fameux chanteur de rock du XXe siècle, Freddie Mercury, interprété par Jean-François Breuer, comédien, chanteur et musicien.

(...)