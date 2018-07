Véronique et Bruno, quoique très différents, présentent une série de points communs. Dont celui de passer chaque été une semaine au Festival d’Avignon. Ces deux Bruxellois portés sur la culture - sans y être ni l’un ni l’autre impliqués professionnellement - ont établi avec les arts en général et le théâtre en particulier un lien propre à chacun.

The place to be

Enseignante et conseillère pédagogique, Véronique se définit comme engagée. Son credo : la transmission et l’émancipation par la culture, qu’elle voit comme "une porte d’entrée vers d’autres façons d’envisager le monde" . Issue d’un milieu où la culture était peu présente, elle s’y frotte vers 13-14, grâce à une prof passionnée, qui la pousse à s’inscrire à l’Académie. "À 16 ans j’ai pris de ma propre initiative un abonnement au National. À 18 ans j’ai vu La Pilule verte à la Balsamine [d’après Witkiewicz, mise en scène de Martine Wijckaert, dans la friche des casernes Dailly, à Schaerbeek, NdlR]. Un choc. J’ai joué en amateur. Je me suis mise à fréquenter de plus en plus les théâtres. C’est une drogue !" En saison, à Bruxelles, Véronique voit en moyenne un ou deux spectacles par semaine.

[...]