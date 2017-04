Membre du collectif bruxellois Tristero depuis 2002, et à ce titre régulièrement complice de son pendant francophone Transquinquennal (on l’a vue notamment dans le grand lit de "L’Un d’entre nous" et le motel de "La Estupidez"), Kristien De Proost est actrice, auteure, metteuse en scène. En 2013, elle créait aux Kaaistudio’s "Toestand", autobiographie théâtrale non exempte de fiction - car l’une n’empêche pas l’autre. La version française de son solo (traduction de Martine Bom), créée au Printemps des Comédiens, à Montpellier en 2015, a déjà tourné en France. C’est au Petit Varia qu’on la découvre à Bruxelles - surtitrée en néerlandais et en anglais.

Musée à moquette

...