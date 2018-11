Voici trente ans que ces deux-là se connaissent. Deux amis, deux complices formés sur les mêmes bancs du Conservatoire royal de Bruxelles. Bossemans et Coppenolle, L’imbécile, Le Bourgeois gentilhomme, Le dîner de cons, Un amour qui ne finit pas, Après le crime !, Un grand cri d’amour,… on ne compte plus les pièces qui ont réuni Daniel Hanssens et Pierre Pigeolet.

(...)