Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero créent « (B) » où la boxe devient un grand spectacle de danse. Rencontre.

Dans la grande salle de Charleroi/Danse, dix danseurs et boxeurs sont en pleine répétition pour le nouveau spectacle de Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero qui sera créé à Charleroi le 26 janvier avant d’entamer une tournée. La scène est un ring de boxe: sol bleu et sacs rouges accrochés aux cintres.