« Tabula rasa » de Violette Pallaro fait exploser le vernis convivial de la famille.

Après avoir été créé au Festival de Liège, « Tabula rasa », le premier projet écrit et mis en scène par Violette Pallaro, se donne au Théâtre National à Bruxelles jusqu’au 15 février. La jeune auteure porte le fer dans la famille, ce dernier lieu de convivialité et de lien social dans une société de plus en plus atomisée et individualiste.

La famille est symbolisée par la table des repas pris en commun. Chacun de nous garde le souvenir de sa propre table familiale, de la place qu’il y occupait enfant, de celle du père, de la mère, du grand frère. Place autant symbolique que réelle.

Au début du spectacle, « Tabula rasa » passe en revue ces souvenirs. Un début un peu poussif, faussement souriant, où on voit juste un point de friction potentiel : la mère-boniche qui se trouve toujours assise près de la cuisine pour mieux se lever et apporter les plats à sa famille.

(...)