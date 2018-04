De "Questions pour un champion" à "La vraie vie d'Olivier Liron", un parcours. Et une création d'Olivier Liron et Douglas Grauwels à découvrir dès mardi au Varia. Rencontre.





Qui songerait a priori à associer au fameux jeu télévisé le théâtre, voire l'opéra ou la poésie contemporaine? C'est pourtant ce qu'ont osé Olivier Liron et Douglas Grauwels. Le premier, auteur et acteur, fut 8 fois champion de l'émission. Le second est comédien, dramaturge et réalisateur. Ensemble, ils ont forgé pendant deux ans le spectacle qui va naître de cette expérience.

Entre "Questions pour un champion" et le théâtre, entre la compétition encyclopédique et l'interprétation dramatique, le noeud, c'est le jeu?

(...)