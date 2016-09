Le mouvement, choix premier, voix multiples

Scènes

De la fantaisie, de la rigueur, des voix entremêlées se muant en mouvement perpétuel et pourtant émaillé de surprises : “Idiot-Syncrasy” par le duo Igor Urzelai et Moreno Solinas (Igor and Moreno), présenté en première en Belgique, résume avec un charme fou ce que le Festival international des Brigittines propose chaque année alors que l’été touche à sa fin.

Ce n’est pas encore vraiment la rentrée, mais déjà, peu à peu, on se retrouve entre curieux, à aiguiser nos sens au contact de l’art vivant et pluriel que programme avec acuité Patrick Bonté. Le directeur général et artistique des Brigittines (Centre d’art contemporain du mouvement de la ville de Bruxelles), également créateur au sein de la Cie Mossoux-Bonté, évoque avec justesse “l’enchantement du moment” qui “se nourrit aussi de son inévitable effacement”. Cette conscience de l’instant, de l’éphémère, s’offre au spectateur de ces œuvres souvent aussi puissantes que rétives à se laisser raconter.

Où la beauté rime avec l’étrangeté

Au gré de ces soirées (souvent composées de deux spectacles, voire plus dans le cas de formes courtes), entre le 19 août et le 2 septembre, on aura été saisi – à défaut d’être séduit – par l’audace de Pablo Rotemberg pour “La Wagner”. Avec “Time takes the time time takes”, Guy Nader et Maria Campos auront aiguisé notre appétit de connaître davantage leur travail, précédé ici des solos remarquables signés par Marco D’Agostin (“Everything is Ok”) et par Christian et François Ben Aïm (“Valse en trois temps”).

On aura palpité pour les mystères de “Vacuum” de la Cie Philippe Saire – 25 minutes captivantes de beauté pure et d’étrangeté – et vibré au rythme de “Fractale” d’Emmanuelle Vo-Dinh.

On aura retrouvé Nicole Mossoux dans “Whispers”, beau solo hanté de présences plurielles, et la foule stroboscopique dont Gaëlle Bourges clôt “A mon seul désir”, son opus brodé autour de la tapisserie de “La dame à la licorne”.

Curiosité aventureuse et contagieuse

On aura tutoyé la transe avec “Blanc” de Vania Vaneau”, et fait plus ample connaissance avec la chorégraphe montréalaise Catherine Gaudet, présente l’an dernier au festival avec “Je suis un autre” et de retour cette fois avec l’impulsif quatuor d’“Au sein des plus raides vertus”.

On aura découvert, aussi, l’univers singulier de Roberto Castello, l’hypnotique et métronomique dérive des personnages de sa pièce “In girum imus nocte et consumimur igni” (palindrome en latin, choisi par Guy Debord en 1978 comme titre d'un film, et qui signifie en français “Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu”), l’alternance radicale de noir et de lumière, l’apparente inhumanité glissant vers le désir qui consume et l’émotion qui libère.

Il y a au Festival des Brigittines des fidélités assorties d’une curiosité aventureuse et contagieuse. Plus que pleines au long de ces deux semaines, les salles témoignent de ce que le public peut s’engager avec enthousiasme dans des voies ni toujours confortables ni forcément familières. Mais inspirantes.

