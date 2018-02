Ancienne danseuse classique et contemporaine ayant usé ses chaussons de Bruxelles à New York, Véronique Sels sait de quoi elle parle. En emmenant son lecteur au plus près du vécu de Barberine, commenté avec humour et sensibilité par ses seins - dénommés Dextre et Sinistre -, elle livre un message fort sur l’acceptation de son corps dans une société broyée par le diktat des normes, avec en fil rouge les tribulations de son héroïne décidée à devenir ballerine.