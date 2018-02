Le Théâtre National accueille 3 soirs « Menuet », opéra contemporain de Daan Janssens et Fabrice Murgia.

"Menuet" est un opéra contemporain créé en avril 2017 au Singel d’Anvers. Très bien accueilli par la presse et le public, il a tourné en Flandre et sera trois soirs, dès mercredi, au Théâtre National, tout auréolé de ce succès.

C’est le résultat de la rencontre du metteur en scène et directeur du Théâtre National, Fabrice Murgia et du compositeur flamand, Daan Janssens, grâce à la maison de production Lod de Gand. Murgia avait déjà travaillé avec Lod, spécialisé dans le théâtre musical, pour créer Ghost Road et Children of Nowhere.