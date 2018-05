Inoubliable dans "Les Liaisons dangereuses" de Stephen Frears ou évidemment dans le film de Spike Jonze qui porte son nom, John Malkovich tourne toujours énormément, même si ses rôles sont moins marquants qu’il y a une dizaine d’années… L’acteur américain trouve pourtant encore le temps de participer à d’autres projets plus personnels. Comme "Report on the Blind", qu’il joue ce vendredi soir sur la scène de Bozar avec la jeune pianiste russe Anastasya Terenkova.

(...)