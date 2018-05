Devenu le nouveau directeur artistique du théâtre NT Gent, le grand metteur en scène suisse Milo Rau qui vient de créer le formidable « La Reprise - Histoire(s) du théâtre I » dans le Kunstenfestivaldesarts a présenté vendredi sa première saison au NT Gent (on y reviendra).

A cette occasion il a lancé aussi « le Manifeste de Gand », soit des règles de conduite pour les spectacles qui seront créés à Gand au NT Gent, rédigés sur le modèle du célèbre « Dogme95 » que le cinéaste Lars Von Trier avait lancé pour le cinéma en 1995. Milo Rau le fait dans le but de créer des spectacles qui seront joués dans de nombreux pays, souples, légers, en phase directe avec les fracas du monde, des spectacles multilingues et où acteurs professionnels et amateurs se mêlent, car, pour lui, le théâtre ne doit pas seulement « représenter le monde, mais il s’agit de le changer »

En voici le texte intégral.

