D’installations en performances, Bruxelles et Beyrouth dialoguent. Le festival Moussem Cities: Beirut, est lancé. À suivre jusqu'au 18 février.

"Comment pourrait-on envisager la coexistence avec d’autres cultures si on n’en dit rien ?" Mohamed Ikoubaân est clair. C’est le dialogue qui gouverne Moussem, qu’il a fondé en 2001. Volontairement nomade, l’organisation a lancé l’an dernier un festival axé chaque fois sur une ville. Après Tunis, voici Moussem Cities : Beirut.

Inaugurée jeudi avec notamment l’exposition "Infinite Landscape" de Hatem El Imam (une série de gravures en grand format à voir pendant toute la durée du festival dans la Galerie Ravenstein), l’édition 2017 proposait au Kaaitheater, en guise d’"Intro to Beirut", une lecture par Raafat Majzoub. Un portrait de sa ville par l’architecte et écrivain - auteur pendant un an d’une chronique hebdomadaire pour le journal libanais "Al Akhbar".

Judicieuses et ludiques distances

Au Kaaitheater encore, on découvrait le travail de Nancy Naous. Ayant étudié à Beyrouth et à Paris, la chorégraphe, danseuse et actrice a nommé sa compagnie 4120.CORPS, en référence à la distance entre les deux villes qui l’ont formée.

Son projet "The Third Circle, Variations" rassemble une installation visuelle et sonore d’une part, et une performance scénique de l’autre. Et part d’une question : qu’adviendrait-il de l’art (et de la danse et de la musique en particulier) s’il était soumis à la loi islamique ? L’artiste a mené au Liban une série d’entretiens avec des chefs religieux, des intellectuels, des spécialistes du droit islamique, au sujet de la danse, de l’art, du désir. Elle fait entendre leurs propos en dialogue avec des images.

Côté scène, elle s’associe avec deux danseurs et un compositeur/DJ pour, au gré de judicieuses et ludiques distances, creuser non sans humour ses interrogations critiques.

Moussem Cities : Beirut, jusqu’au 18 février à Bruxelles (Bozar, Kaaitheater, Kaaistudio’s, Botanique). Infos : 02.513.15.58, www.moussem.be/beirut