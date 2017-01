A trois jours de la grande première de la représentation de "La IXe Symphonie" par le Béjart Ballet Lausanne et le Tokyo Ballet à Forest National (les 6, 7 et 8/1), "La Libre Belgique" a pu s'immerger avec les artistes en coulisses et assister aux répétitions.

En coulisses

Les muscles encore un peu raides et froids, les danseurs et danseuses suisses et japonais(es) s'échauffent dans leur loge.

Sur les bas-côtés de la scène de Forest National, des barres de danse ont été installées pour permettre aux danseurs d'assister aux répétitions et d'écouter les corrections apportées à la mise en place du spectacle, tout en continuant à s'échauffer.

















Derrière la scène et le grand podium qui accueillera le chœur et l'orchestre, les danseurs attendent pour monter sur scène et danser leur partie.

Sur scène

Mardi après-midi, les danseurs ont commencé par répéter la dernière partie du spectacle. C'est le "Quatrième mouvement", qui réunit sur scène l'ensemble des 80 danseurs suisses et japonais ainsi qu'une vingtaine de figurants. Ancien danseur du "Ballet du XXe siècle" (fondé par Maurice Béjart en 1964 à Bruxelles), Piotr Nardelli (photo) aide Gil Roman, directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne, à placer les danseurs sur le plateau.





Chaque détail compte. Les mouvements doivent s'accorder parfaitement entre les danseurs, mais aussi avec la musique et l'éclairage.

















Pendant la pause, certains danseurs continuent de répéter entre eux. Tout doit être parfait pour le jour J. Ils continueront de répéter jusque trois heures avant le début de la première vendredi soir.









Le final du spectacle "La IXe Symphonie" se veut grandiose! Une ode à l'unité, la liberté et la fraternité, "un message vibrant d'actualité", souligne le chorégraphe Gil Roman.