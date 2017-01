Après le "Béatrice et Benedict" de la Monnaie la saison passée, l’amateur d’opéra belge peut voir à Liège un autre opus de Berlioz, "La damnation de Faust". Mais quels que soient les moyens mis en œuvre, on en sort une fois encore avec le sentiment que le sens théâtral du compositeur français serait mieux illustré par ses "Troyens", voire par "Benvenuto Cellini" que par ces deux ouvrages problématiques.

Berlioz n’avait pas conçu sa "Damnation" pour être mise en scène, et il fallut d’ailleurs attendre plus d’un demi-siècle avant que cette légende dramatique soit donnée à voir et non plus seulement à entendre. Evidemment, la popularité du mythe de Faust - grâce à Goethe, mais aussi à Gounod - est telle qu’on a envie de le montrer, et la postérité scénique de l’ouvrage berliozien tient sans doute à une forme de méprise (mardi, dans les couloirs du Théâtre royal, on en entendit qui s’étonnaient de ne pas avoir entendu l’air des bijoux).

Scénographie complexe

...