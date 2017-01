Il est des silences plus parlants que les mots. Comme au Théâtre de Liège, vendredi, où le changement de ton était radical entre l’arrivée grouillante des trois cents élèves de l’Athénée Charles Rogier-Liège 1 et la fin de la représentation de "Lettres à Nour" de Rachid Benzine. Inspiré du roman "Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?", cet échange épistolaire met en scène un intellectuel musulman et sa fille partie en Irak. "Pourquoi, demande encore l’auteur , de jeunes hommes et de jeunes femmes, de mon pays, de ma culture, dont les appartenances recouvrent a priori les miennes, décident de partir dans un pays en guerre, et pour certains de tuer au nom d’un dieu qui appartient à mon patrimoine ?" Cette question lancinante taraude l’islamologue musulman de manière plus aiguë encore depuis les attentats de Paris, le 13 novembre 2015.

Débat avec les jeunes

Connu pour son discours mesuré, Rachid Benzine signe un livre qui se lit d’une traite et nous éclaire sur certains points. Quand il l’a découvert, le Théâtre de Liège lui a proposé de monter son texte et a été soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de ses actions menées contre la radicalisation. Le spectacle va se jouer devant trente écoles à partir du mois de mars et d’autres demandes arrivent encore. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure.

(...)