Mise en scène par Ivo Van Hove, la pièce "Vu du pont" d’Arthur Miller arrive à Anvers. Le spectacle a déjà été acclamé dans le monde entier. Entretien avec le metteur en scène belge qui créa aussi "Lazarus" de David Bowie, et qui fit un triomphe à Avignon avec "Les Damnés".





C’est un des spectacles les plus applaudis dans le monde qui arrive enfin en Belgique, au Singel à Anvers, à partir du 13 février (tout est complet) : "Vu du pont" d’Arthur Miller monté par le Belge Ivo Van Hove, 58 ans, directeur du Toneelgroep d’Amsterdam depuis 2001.

Créé en 2014, le spectacle a déjà connu trois distributions, deux en anglais et une en français (celle qu’on verra). Il a été joué à ce jour "au moins 400 fois" estime Van Hove et a reçu tous les prix de théâtre : américains (Tony Awards), anglais (Olivier Awards), français (prix de la critique). "Le plus grand spectacle de la décennie", a-t-on lu dans la presse anglaise.

"Vu du pont", écrit en 1956 par Arthur Miller, parle de l’immigration, du rêve américain qui se fracasse. La pièce trouve une résonance forte aujourd’hui avec la crise migratoire et l’arrivée de Trump.

Nous avons interrogé celui que "Le Monde" présente comme le plus grand metteur en scène européen du moment avec Thomas Ostermeier. De sa mise en scène de "Lazarus", œuvre ultime de David Bowie, au triomphe des "Damnés" au dernier Festival d’Avignon, à l’annonce d’un Boris Godounov qu’il va monter à l’Opéra de paris, il est omniprésent.