Rentrée théâtrale: scènes de mots et de coprs

Scènes

Alors qu’un nouveau mur est sur le point d’être érigé au bord de l’Europe, on attend la création, en octobre, au Poche, d’"Angleterre, Angleterre", où l’auteur iranien Aiat Fayez questionne le commerce de la migration à travers le portrait d’un passeur. Sur scène, Soufian El Boubsi est dirigé par Hamadi.

Le théâtre, de tout temps, hume son époque, la digère, l’intègre, la traduit, la métaphorise.

Une vague de licenciements, une fermeture d’usine : la fiction imaginée par Cathy Min Jung rejoint la triste réalité. Et si le cauchemar basculait ? Si une éclaircie survenait ? "Sing my life" provoque le choc entre le monde de la sidérurgie et celui du divertissement populaire. Une création à découvrir à l’Eden de Charleroi ou au Théâtre de Liège.

A Liège et à l’Ancre également, Vincent Hennebicq (qui par ailleurs crée avec Arieh Worthalter "Wilderness" au National) assemble deux textes de Falk Richter sous le titre de l’un d’eux, "Etat d’urgence". Une peinture drôle et tragique d’êtres désespérément seuls dans notre monde glacial et violent.

Fikry El Azzouzi (texte), Junior Mthombeni (mise en scène) et Cesar Janssens (musique) choisissent quant à eux le Bruxelles d’aujourd’hui pour y planter leur lecture de l’histoire de Malcolm X. Acteurs, musiciens, danseurs, slameurs vont porter cette création - en plusieurs langues et surtitrée - sur les planches du KVS.

(...)