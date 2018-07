Dans Joueurs, un couple qui travaille à Wall street est en plein désarroi. Entre libération sexuelle et vanité de l’argent, il ne sait plus où il en est. Le mari rencontre alors un groupe de terroristes maoïstes qui veut placer des bombes dans les symboles de la haute finance. Le couple aveugle et impuissant est emporté dans une spirale qui risque pourtant d’engloutir tout un pan de la société américaine.





