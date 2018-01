, affirme Georges Lini que n’intéresse pas le fait de se servir du théâtre comme d’un outil de reconstitution historique. Le metteur en scène et sa Cie Belle de Nuit ont pourtant choisi de monter Feydeau. "Pourtant", car on a pu s’interroger, tout récemment encore, sur l’opportunité de revenir aujourd’hui sur le vaudeville et ses codes datés. Découvrez notre critique.