Ce lundi matin-là, Véronique Gallo, en tournée promo pour The one mother show – Vie de mère, accepte bien volontiers le petit café serré qu’on lui propose. Il est 11 h et c’est, en fait, “le 4e de la matinée” car “ma fille m’a réveillée à 5h50 ce matin”, raconte-t-elle en riant. “Alors, moi, je n’ai pas pu me rendormir, mais, elle, oui, et j’ai dû la secouer à 7h35 pour la sortir du lit. Et ça a été la galère.”

Les nuits agitées, les matins de travers, le panier à linge qui déborde, les disputes, les fous rires, les Lego dans les escaliers,…, voici trois ans que l’humoriste, comédienne et auteure belge Véronique Gallo incarne dans ses capsules vidéo Vie de mère (sur YouTube et la chaîne française Téva) une maman débordée – et légèrement névrosée – mais débordante d’amour pour ses quatre enfants, son mari Bertrand et son chien “qui pisse encore partout”.

(...)