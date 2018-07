C’est la grosse nouvelle de jeudi, la surprise la plus étonnante en danse et comédie musicale depuis très longtemps.

Le producteur américain Scott Rudin a annoncé que la célèbrissime comédie musicale West Side Story de Jerome Robbins et Leonard Bernstein sera recréée à Broadway fin 2019 par les deux méga stars belges des scènes : la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker et le metteur en scène Ivo Van Hove du Toneel Group d’Amsterdam et son collaborateur de toujours Jan Versweyveld.

Les répétions commenceront en décembre 2019 et la première aura lieu à Broadway dans un théâtre encore à définir le 6 février 2020. Pour ATDK et Ivo Van Hove ce sera la première comédie musicale et pas la moindre !