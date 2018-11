Ca y est, novembre s’est installé et avec lui son lot de nouvelles séries à découvrir. Thriller politique, série dramatique ou encore dessins animés… Que vous soyez plutôt téléspectateur occasionnel ou binge-watcher assidu, voici 3 titres à découvrir sans tarder.





1) House of Cards : la saison finale

Faut-il encore présenter ce titre emblématique de Netflix ? House of Cards raconte l’histoire de Frank Underwood, un homme politique qui ambitionne de devenir président des Etats-Unis et est prêt à tout pour y parvenir.

Cette série sur fond de thriller politique, portée par Kevin Spacey dans le rôle principal, a connu un succès mondial. Il y avait donc fort à parier que cette sixième et dernière saison ferait l’événement.

Cependant, le contexte dans lequel ont été tournés ces ultimes épisodes attire d’autant plus l’attention. En effet, l’acteur vedette a été écarté du tournage après une enquête de Scotland Yard à propos de deux agressions sexuelles et une quinzaine de cas de harcèlement, notamment sur le plateau de la série.

Alors, que donnera House of Cards sans la présence de Spacey ? Qu’adviendra-t-il du personnage de Frank Underwood ? Réponse dans cette ultime saison disponible depuis le 02 novembre.





2) Super Drags, saison 1

Voici un petit nouveau dans la famille des dessins animés comiques destinés aux adultes. Venu tout droit du Brésil, Super Drags raconte l’histoire de trois collègues homosexuels qui, la nuit tombée, deviennent des drag queens super héroïques combattant le mal et plus précisément la diabolique Lady Elza et le réactionnaire Sandoval.

Cette première saison est composée de 5 épisodes disponibles sur Netflix dès le 09 novembre.





3) Narcos : Mexico

Avec ce quatrième volet, Narcos prend un virage intéressant. Alors que la série créée par Chris Brancato, Carlo Bernard et Doug Miro nous emmène habituellement en Colombie sur les traces Pablo Escobar, du cartel de Medellín et du cartel de Cali, ce nouvel opus se concentre sur le Mexique. Plongeon dans l’histoire du cartel de Guadalajara et de son ascension dans les années 80 au travers de Félix Gallardo qui parviendra à en faire l’un des grands empires de la drogue.

Ce changement géographique sera-t-il payant ? A vous d’en juger à partir du 16 novembre.