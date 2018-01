Trente épisodes, dix tableaux célèbres dans le monde entier : nouvelle façon de découvrir l’art. Sur Arte à 20h45. Entretiens.





Ce qui est très drôle, c’est la façon dont on entre dans l’histoire de chaque tableau : tout ce que raconte la série sur le rapport entre les personnages ou sur le contexte de la réalisation d’un tableau est entièrement basé sur des faits réels. "On s’inspire des correspondances d’artistes et de faits avérés. Degas et Evariste étaient effectivement deux amis peintres dont les carrières ont connu des destins très opposés. On prend quelques libertés de langage, mais c’est tout."

La productrice Fouzia Kechkech a écrit la bible de la série.