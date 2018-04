House of Cards, Black Mirror et autres Stranger Things. Toutes les séries made in Neflix ont été doublées en 2018 par une maison de papier espagnole au budget largement inférieur à ceux des produits phares de l'entreprise de Los Gatos.

En quelques mois, La casa de papel est devenue LA série dont tout le monde parle. Mais comment une nouvelle histoire de braquage, à la sauce espagnole cette fois, a réussi à convaincre les amateurs de séries du monde entier? Décryptage.