Les deux acteurs asiatiques étaient moins bien payés que leurs co-stars.

Les fans d'Hawaii 5-0 connaissent bien les personnages de Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim) et Kono Kalakaua (Grace Park). Ils sont en effet présents dans tous les épisodes depuis la saison 1. Malheureusement, il faudra leur dire au revoir lors de la saison 8. Les acteurs ont en effet décidé de quitter la série après que CBS a refusé de les payer autant que les deux autres héros de la série, explique Variety Reports.

Daniel Dae Kim et Grace Park souhaitaient avoir le même salaire qu'Alex O'Loughlin et Scott Caan. Toutefois, CBS ne leur proposait qu'un salaire 10 à 15% inférieur à ce qu'ils désiraient.

"Nous apprécions l'incroyable talent de Grace et Daniel et l'esprit aloha qu'ils ont amené tout au long des 168 épisodes. Ils nous ont aidé à bâtir une excitante nouvelle version d'Hawaii 5-0 et nous leur souhaitons beaucoup de succès", a déclaré CBS.