Ce raisonnement me fait penser à celui d’un ancien éditorialiste d’un journal populaire flamand. En avril 2004, la cour d’appel de Gand avait rendu un arrêt sans ambages établissant que le Vlaams Blok (qui n’était pas encore Belang) était un parti qui prônait la discrimination et menait des campagnes de haine à l’encontre des étrangers. Avec d’autres confrères, "La Libre" s’était réjouie de la qualité de cet arrêt et du fait qu’une juridiction flamande osait reconnaître l'évidence, en droit.