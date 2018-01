Un commentaire de Thibaut Vinel.

Certains grands hommes ont influencé le cours de l'histoire. Roger Federer en fait partie. Sa guerre et ses révolutions n'ont pas fait couler le sang contrairement à d'autres hommes illustres. Roger Federer, issu d'un pays neutre, a lancé sa quête du monde avec une simple raquette à la main et quelques balles. Vingt ans plus tard, il a mis presque toutes les villes où il est passé à ses pieds. Le joueur est d'abord devenu un héros, puis une légende vivante.