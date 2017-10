La Flandre a toujours été à la pointe en matière de téléréalité. La maison de production Woestijnvis a fait office de pionnière et réalise encore aujourd’hui des cartons avec des jeux comme "De Mol" ("La taupe") et "De slimste mens ter wereld ("la personne la plus intelligente du monde") qui peuvent réunir jusqu’à deux millions de téléspectateurs.