Une humeur de Jean-Claude Matgen.

Qui, du réchauffement climatique ou de l’avènement des populismes et des extrémismes dans des régions du monde de plus en plus nombreuses, aura, en premier lieu, raison de notre planète et de ses habitants?

La vérité c’est que, conjugués, ces deux fléaux risquent, ensemble, de précipiter notre perte.

(...)