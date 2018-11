Une chronique de Philippe Paquet.

Signera, signera pas ? Quelle que soit l’issue de la tragicomédie provoquée par le Pacte mondial pour les migrations, cette nouvelle histoire belge nous aura copieusement ridiculisés. Un tel constat serait pénible en n’importe quelle circonstance. Il l’est plus encore quand la Belgique s’apprête à occuper son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Siège pour l’obtention duquel elle a fait ardemment campagne, pendant plusieurs années, en invoquant sa crédibilité sur la scène internationale et son attachement indéfectible à la défense des droits humains.