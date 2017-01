Les Etats-Unis ont été fondés par des immigrants qui fuyaient les persécutions religieuses en Europe. L’incroyable réussite enfantée par cet exil a convaincu les Américains qu’ils forment un "peuple élu". Et pour ne jamais l’oublier, ils ont - initiative pour le moins singulière - inscrit sur leurs billets de banque : "En Dieu, nous espérons".

Dieu, lui, est désespéré. Ce qu’il voit depuis samedi le force à se demander si l’Amérique a renié ses valeurs fondamentales d’un coup de stylo présidentiel qui ressemble à un coup de canif. La fermeture des frontières aux réfugiés et aux musulmans, c’est la négation du droit d’asile et de la liberté de culte sur lesquels "le plus grand pays du monde" s’est construit.

...